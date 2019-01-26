Более 60 тысяч человек отпраздновали День студента в Москве

https://news.ru/storage/news/7a65e6fa480224b2f1de2d0c1a91c5ac/4b3640d5-9324-4e2c-9974-b63bdc55e319_850.jpg Сергей Карпухин/ТАСС

Для молодёжи были открыты более 30 площадок

25 января в столице с размахом отметили День студента. Одним из самых популярных событий праздника стал квест «Я люблю тебя, Москва», посвящённый истории российского студенчества. Участникам нужно было пройти 20 точек — это памятники архитектуры, известные места и достопримечательности города.

За главный приз — полёт на вертолёте над Москвой боролись около 50 команд. Им пришлось отвечать на каверзные вопросы, выполнять нестандартные задания и решать логические задачи.

«Я считаю, что нужно почаще занимать людей такими играми, а то сейчас очень много народу ходит в депрессии, грустит. А тут драйв, эмоции, бегаешь, задания разные выполняешь. Чисто по-студенчески, прикольно!», — поделился участник квеста «Я люблю тебя, Москва» Илья Ишков.

В День студента по всей столице работало более 30 площадок, где молодые люди могли проявить себя и от души повеселиться. Например, поучаствовать во флешмобе, посмотреть на студенческий стендап, сходить на рэп-баттл, или посетить вечеринку на катке. По официальным данным, всего на площадках праздника в этот день побывало более 60 тысяч человек.