https://static.news.ru/photo/278a048a-ac5a-11e9-8c4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

С начала программы реновации 379 семей захотели заключить договоры на докупку дополнительных площадей. Заявки 331 из них уже одобрены. С каждым годом таких желающих становится всё больше.

Только с начала этого года Фондом реновации обработано 190 обращений, в то время, как по итогам прошлого года переселиться в жилье с большим количеством комнат решили жители 189 квартир, — сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что всем участникам программы реновации полагается скидка в 10%. А решение о «докупке» можно принять даже через два года после переезда.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Согласно плану, предполагается снос больше пяти тысяч домов и переселение свыше миллиона жителей города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что реновация в Москве не спровоцирует массовый приезд мигрантов в мегаполис. По словам градоначальника, новое жильё «достаточно дорогое», писал News.ru.