https://static.news.ru/photo/8c9833d2-b336-11e9-ad12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Минздрав сообщает, что 20,5 тыс. человек в России умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции, 76% из них были в возрасте от 25 до 44 лет.

Таким образом, вирус иммунодефицита стал одной из основных причин смертности молодых трудоспособных граждан, следует из доклада «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 2018 году», передаёт РИА Новости .

Среди умерших в возрасте от 18 до 44 лет в 2018 году 15,8% были инфицированы ВИЧ, онкологическими заболеваниями страдали 13,1%, заболеваниями дыхательных органов — 5,4%, органов пищеварения — 14,9%, нервной системы — 3,6%, ишемическая болезнь сердца была диагностирована у 8,4%, туберкулёз — у 3,3% и цереброваскулярные болезни — у 5,1%.

Как писал News.ru ранее, Министерство здравоохранения России разработало медицинскую карту ВИЧ-положительного пациента, которая унифицирует учёт людей с вирусом иммунодефицита человека в стране.