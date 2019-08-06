https://static.news.ru/photo/5a354504-b82e-11e9-b5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Причинение вреда здоровью 127 жителям Иркутской области в результате наводнения подтвердило областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что шести пострадавшим причинён тяжкий вред здоровью, 19 — средний, 102 — лёгкий, — цитирует сотрудника пресс-службы бюро «Интерфакс».

Всего в организацию обратились более 200 человек. Среди них 152 жителя города Тулун и 30 жителей Нижнеудинска, которые больше всего пострадали от наводнения. У 55 причинение вреда здоровью не подтвердилось, 20 продолжают обследование.

Представитель Минздрава региона, в свою очередь, отметил, что в Министерство соцразвития переданы списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия из-за получения вреда здоровью.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. В них было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.

Как ранее писал News.ru, пострадавшим от наводнения уже начали выплачивать адресную помощь. Из регионального бюджета на это направлено более 5 млн рублей.