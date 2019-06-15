Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов заявил, что у него случаются панические атаки. По его словам, он хочет прийти в себя и понять, что делать дальше.

Журналист добавил, что решение о его домашнем аресте должно быть отменено, чтобы судебная система «более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям», пишет РИА Новости. Мне сложно осознать, меня...