Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков отчитался перед журналистами о положении дел с выдачей российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
По его словам, более 12 тысяч заявлений об их получении поступило в региональную миграционную службу, сообщает РИА Новости.
Все поступившие документы будут обрабатываться в течение трёх месяцев. 1,2 тысячи уже получили положительную реакцию, — сказал Агарков.
Ранее в городе Стаханов Луганской народной республики открыли дополнительный пункт приёма документов на получение российского гражданства, писал News.ru.