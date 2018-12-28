Более 12 тысяч незаконных свалок за год ликвидировали в РФ

https://news.ru/storage/news/ee974c85a06236e8fcfb7b4e3b951696/4da1bdda-e303-4a58-a516-7c72a81de0f7_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Благодаря «Интерактивной карте свалок» ОНФ в России удалось избавиться от 12 013 тысяч незаконных навалов мусора. С февраля 2017 года по конец декабря 2018 года на этот ресурс поступило 24 004 обращений.

«Мы вышли на отметку — более 50% всех решенных проблем, которые мы с начала 2017 года получили в виде заявок от граждан», — отметил координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защите леса Дмитрий Миронов.

Лучшими регионами по эффективности ликвидации незаконных свалок стали Белгородская область и Республика Адыгея.

«Вместе с тем, в этих регионах к нам поступило не так уж много обращений, чуть более сотни, но зато именно здесь нам удалось добиться ликвидации около 90% всех отмеченных свалок», — добавил Миронов.

Устранить более 500 всех отмеченных свалок удалось в Томской и Тульской областях, а также в Татарстане.

Ранее News.ru писал о том, что глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в течение ближайших двух лет на территории региона не останется ни одной свалки. Вместо них будет действовать специально разработанная система утилизации мусора.