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Более 12 тысяч незаконных свалок за год ликвидировали в РФ

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Благодаря «Интерактивной карте свалок» ОНФ в России удалось избавиться от 12 013 тысяч незаконных навалов мусора. С февраля 2017 года по конец декабря 2018 года на этот ресурс поступило 24 004 обращений.

«Мы вышли на отметку — более 50% всех решенных проблем, которые мы с начала 2017 года получили в виде заявок от граждан», — отметил координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защите леса Дмитрий Миронов.

Лучшими регионами по эффективности ликвидации незаконных свалок стали Белгородская область и Республика Адыгея.

«Вместе с тем, в этих регионах к нам поступило не так уж много обращений, чуть более сотни, но зато именно здесь нам удалось добиться ликвидации около 90% всех отмеченных свалок», — добавил Миронов.

Устранить более 500 всех отмеченных свалок удалось в Томской и Тульской областях, а также в Татарстане.

Ранее News.ru писал о том, что глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в течение ближайших двух лет на территории региона не останется ни одной свалки. Вместо них будет действовать специально разработанная система утилизации мусора.


#мусор #свалки
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