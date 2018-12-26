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Более 112 тонн подозрительной икры изъяли в России

Александр Пирагис/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Роспотребнадзор и МВД по всей стране изъяли более 112 тонн икры, которую продавали с нарушениями в канун новогодних праздников. Рейды проходили в различных магазинах, но особое внимание правоохранительные органы уделили нестационарным торговым точкам. В итоге каждая пятая из общего числа проверенных партий подлежала конфискации.

«По результатам контроля изъято из реализации 112,15 тонны продукции, в том числе две партии импортной икры массой 3,5 килограмма. В 111 случаях икра реализовывалась без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, 99 партий — без необходимой информации о продукции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 997,5 тысячи рублей. В одном случае было принято решение о приостановлении деятельности. 

В декабре в России на 76% выросли продажи красной икры, в ноябре прирост составил 20%. К икорному буму прибавилось снижение цены на деликатес в целом по стране благодаря высокому улову в этом году. Впрочем, если присмотреться не к цифрам, а к некоторым сопутствующим обстоятельствам, всё не так однозначно и радужно, как может показаться, писал News.ru.


#икра
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