Более 112 тонн подозрительной икры изъяли в России

https://news.ru/storage/news/0bf8507f937b3a0c227c65e05d706cf1/e476aa3b-6b17-4b8b-972d-4bee7e5a8be8_850.jpg Александр Пирагис/РИА Новости

Роспотребнадзор и МВД по всей стране изъяли более 112 тонн икры, которую продавали с нарушениями в канун новогодних праздников. Рейды проходили в различных магазинах, но особое внимание правоохранительные органы уделили нестационарным торговым точкам. В итоге каждая пятая из общего числа проверенных партий подлежала конфискации.

«По результатам контроля изъято из реализации 112,15 тонны продукции, в том числе две партии импортной икры массой 3,5 килограмма. В 111 случаях икра реализовывалась без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, 99 партий — без необходимой информации о продукции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 997,5 тысячи рублей. В одном случае было принято решение о приостановлении деятельности.

В декабре в России на 76% выросли продажи красной икры, в ноябре прирост составил 20%. К икорному буму прибавилось снижение цены на деликатес в целом по стране благодаря высокому улову в этом году. Впрочем, если присмотреться не к цифрам, а к некоторым сопутствующим обстоятельствам, всё не так однозначно и радужно, как может показаться, писал News.ru.