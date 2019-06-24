https://static.news.ru/photo/7e5e5558-968f-11e9-a080-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imagebroker/Siepmann/Global Look Press

Количество жителей Подмосковья, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, составило 1 тыс. 222 человека. По данным Роспотребнадзора области, этот показатель находится в рамках среднемноголетних значений.

Профилактические прививки от клещевого энцефалита уже сделали 5 тыс. жителей региона, среди них 1,3 тыс. детей. Проводится обработка от насекомых мест массового пребывания людей. Так, уже обработано около 1,35 га территорий, отданных под летние оздоровительные учреждения, — передаёт телеканал « 360 ».

Как писал News.ru, в Подмосковье зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом. По данным Роспотребнадзора, заболевшие члены семьи употребляли в пищу сырое молоко.