Большинство россиян узнают новости по ТВ

https://news.ru/storage/news/64b6c2e8c8d013e9df4b1f492b0a3467/1f44afcf-637d-4652-8b02-33acd126cbbe_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Большинство россиян (71%) предпочитают узнавать новости по телевидению, на втором месте — новостные сайты в интернете (44%), на третьем — форумы, блоги и соцсети (19%).

Фонд «Общественное мнение» опросил на эту тему полторы тысячи человек в 53 регионах России. Выяснилось, что две трети россиян смотрят телевизор каждый день, а десятая часть опрошенных его не смотрят вовсе. От родственников, друзей и знакомых новости узнают 17% граждан и по 12% используют для этих целей печатную прессу и радио.

Ранее News.ru писал, что по результатам опроса центра «Ромир», десятая часть работающих граждан РФ заявила о том, что их зарплата выросла в 2018 году. Аналитиками было опрошено 1100 россиян в возрасте от 18 лет. 10% респондентов ответили, что в прошлом году их зарплата увеличилась.