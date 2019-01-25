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Большинство россиян узнают новости по ТВ

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Большинство россиян (71%) предпочитают узнавать новости по телевидению, на втором месте — новостные сайты в интернете (44%), на третьем — форумы, блоги и соцсети (19%).

Фонд «Общественное мнение» опросил на эту тему полторы тысячи человек в 53 регионах России. Выяснилось, что две трети россиян смотрят телевизор каждый день, а десятая часть опрошенных его не смотрят вовсе. От родственников, друзей и знакомых новости узнают 17% граждан и по 12% используют для этих целей печатную прессу и радио.

Ранее News.ru писал, что по результатам опроса центра «Ромир», десятая часть работающих граждан РФ заявила о том, что их зарплата выросла в 2018 году. Аналитиками было опрошено 1100 россиян в возрасте от 18 лет. 10% респондентов ответили, что в прошлом году их зарплата увеличилась.


#опрос #СМИ
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