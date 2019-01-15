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Больница в Пензе заменит кровати из досок новыми койками

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Кузнецкая межрайонная больница Пензенской области закупит резервные койки после публикации в соцсетях фотографий кроватей из досок, которые персонал соорудил из-за наплыва пациентов.

По словам главного врача медучреждения Алексея Потапова, обычно кроватей достаточно, однако ночью и в праздники иногда приходится «разворачивать "приставные" койки».

Он подтвердил подлинность снимков, при этом подчеркнув, что дополнительные места для пациентов были сделаны не из досок, а из деревянных щитов, которые подкладывают пациентам с болями в спине.

Потапов подчеркнул, что количество кроватей в больнице соответствует нормативу, утверждённому на федеральном уровне.

Медик добавил, что снимки были сделаны, когда в медучреждении находилось на 14 человек больше, чем доступных мест, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что жители Пензенской области разместили в интернете фотографии помещений больницы Кузнецка, где в одной из палат вместо привычной койки установили необычные «кровати». Некоторые комментаторы предположили, что самодельное спальное место — дело рук родственников пациентов, вынужденных круглосуточно ухаживать за близкими людьми. В обсуждении публикации один из пользователей подтвердил сложности с приёмом пациентов.


#пенза #соцсети #БОЛЬНИЦА #фотографии
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