Боксёр Гассиев рассказал о новогоднем столе

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Мурат Гассиев

Российский боксёр Мурат Гассиев рассказал о блюдах, которые будут на праздничном столе в его семье. Он также поделился, какой ингредиент в оливье для него является главным.

«У нас вообще стол богатый. Есть всё и на любой вкус: от оливье и осетинских пирогов до мясных блюд. Говядина, баранина… наверное, всё есть», — цитирует спортсмена RT.

Гассиев отметил, что предпочитает оливье с варёной колбасой, а не с мясом.

Ранее обвиняемые в коррупции чиновники, находящиеся в московском СИЗО «Лефортово», поделились планами на Новый год. Например, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, обвинённый в мошенничестве, решил самостоятельно приготовить селёдку под шубой, оливье, голубцы и фаршированный перец, писал News.ru.