https://static.news.ru/photo/30822e82-92d3-11e9-a9df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении $500 тысяч. Об этом сообщил адвокат Алексей Аверьянов.

Он (Бойко-Великий. — Ред.) задержан. Предъявлено обвинение в хищении $500 тысяч в 2014 году со счёта господина Шеина в банке «Кредит Экспресс», — цитирует Аверьянова ТАСС .

Юрист отметил, что Бойко-Великий не признаёт вину.

Как писал ранее News.ru со ссылкой на источники РБК, сотрудники СК задержали Василия Бойко-Великого 19 июня. Силовики подозревают его в хищении денежных средств из ростовского банка «Кредит Экспресс», у которого ЦБ отозвал лицензию в мае 2019 года.