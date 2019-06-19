Основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении $500 тысяч. Об этом сообщил адвокат Алексей Аверьянов.
Он (Бойко-Великий. — Ред.) задержан. Предъявлено обвинение в хищении $500 тысяч в 2014 году со счёта господина Шеина в банке «Кредит Экспресс», — цитирует Аверьянова
ТАСС.
Юрист отметил, что Бойко-Великий не признаёт вину.
Как писал ранее News.ru со ссылкой на источники РБК, сотрудники СК задержали Василия Бойко-Великого 19 июня. Силовики подозревают его в хищении денежных средств из ростовского банка «Кредит Экспресс», у которого ЦБ отозвал лицензию в мае 2019 года.