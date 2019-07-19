https://static.news.ru/photo/9b4c78ee-aade-11e9-bcc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Организаторы праздничных мероприятий в Севастополе, посвящённых Дню военно-морского флота, покажут горожанам и гостям отремонтированную подводную лодку «Новороссийск» и боевые корабли Черноморского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, праздник состоится в Севастополе 28 июля. Мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты пройдут парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого продемонстрируют возможности сил флота.

Участники торжества увидят театрализованное представление, посвящённое истории Черноморского флота, узнают, как ведётся морской артиллерийский бой, освобождается захваченное террористами судно, спасается экипаж терпящего бедствие корабля.

Всего в празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и 35 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

На площади Нахимова пройдёт показ вооружения и военной техники. Торжество завершится артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

Ранее News.ru писал, как прошло празднование Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Для города это не просто праздник. Именно здесь ковалась история и слава Военно-Морского Флота. В Санкт-Петербурге высоко ценят морскую службу.