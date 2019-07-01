https://static.news.ru/photo/d38ff892-9c11-11e9-b7fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Суд вынес приговор в отношении четырёх участников банды Шамиля Басаева, участвовавших в вооружённом мятеже в Дагестане в 1999 году. Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев были приговорены к 16, 14, 13 и 19 годам лишения свободы соответственно. Наказание боевики будут отбывать в колонии строго режима.

По данным полиции, с 7 по 24 августа 1999 года боевики, вооружённые автоматами, гранатами и взрывными устройствами, приняли активное участие в вооружённом мятеже для свержения режима. В результате погибли 33 человека, 34 получили ранения различной степени тяжести, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал доступ к видео с заявлениями главарей бандитских группировок, среди которых Шамиль Басаев. Материал содержал призывы к экстремистской деятельности и оскорбление государственного герба РФ.