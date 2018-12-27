Блоки ТЭС в Крыму подали энергию в сеть

В пресс-службе государственной корпорации Ростех сообщили, что второй блок ТЭС в Симферополе выведен на номинальную мощность и теперь оба блока подают электроэнергию в сеть. Второй блок Севастопольской ТЭС выйдет на номинальную мощность в ближайшие дни.
«Сегодня второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность», — рассказали в Ростехе.
В пресс-службе отметили, что оба блока электростанции работают на полную мощность и подают в сеть около 480 МВт. А второй блок ТЭС в Севастополе, запущенный сегодня ночью, выйдет на номинальную мощность в ближайшие дни.
Как ранее писал News.ru, российская государственная корпорация Ростех заявила, что планирует сохранить свои акции в «Аэрофлоте». Проекты SSJ-100 и МС-21 вынуждают руководство Ростеха не продавать свою часть акций. В данный момент акции упали в цене, поэтому сейчас продавать их невыгодно. Об этом сообщил замглавы компании Дмитрий Леликов.