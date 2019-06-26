https://static.news.ru/photo/47b1e22c-9833-11e9-9996-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно одобрили поправки в городской Социальный кодекс, которые позволяют получать льготы всем, кто проживал в блокадном Ленинграде. Ранее льготы распространялись только на тех, кто прожил в блокаде не менее 120 дней.

Дополнительные меры социальной поддержки за счёт средств городского бюджета предоставляются всем, кто родился и жил в блокадном Ленинграде вне зависимости от срока пребывания, — сообщили в Заксобрании города.

Льготы подразумевают бесплатный оздоровительный отдых в госучреждениях и проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте, а также ежемесячные доплаты.

Как писал News.ru, власти Германии приняли решение выделить 12 миллионов евро людям, пережившим блокаду Ленинграда, а также на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и создание германо-российского центра для встреч российской и немецкой общественности.