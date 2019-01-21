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Блогер Устинов нашёл аргументы для освобождения

Александр Устинов Александр Устинов/facebook.com

Александр Устинов

общество [ версия для печати ]

Создатель сайта «Устав.ком» и Telegram-канала «Устинов троллит» Александр Устинов нашёл новые аргументы для того, чтобы выйти на свободу.

«В отеле "Хаятт" неизвестный человек со словами "деньги на завод" попытался вручить ему пластиковый пакет. Блогер пакет не взял, а после его задержали», — говорится в письме, которое блогер отправил URA.RU.

Устинов является подозреваемым по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой лиц либо в особо крупном размере» УК РФ. Он был пойман в местном отеле Hyatt при получении денег, за которые якобы обещал прекратить распространение некой очерняющей «клиента» информации.

Также он заявил о том, что полицейские ударили его во время задержания. Позднее пропал его автомобиль Mercedes, в котором находились деньги в размере 200 тысяч рублей.

Как ранее писал News.ru, арест Александра Устинова абсолютно оправдан, считает эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.


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