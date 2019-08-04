Следственный комитет завёл уголовное дело на жителя Московской области Владислава Синицу. Силовики обвиняют его в призывах к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.
Следователи считают, что в его посте содержится возбуждение ненависти или вражды к определённой группе лиц с угрозой насилия (ст. 282 ч. 2 УК РФ), передаёт «
Она добавила, что мужчина 1989 года рождения скрывался под никнеймом «Макс Стеклов».
Ранее генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил, что призывавших к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок в Москве во время несогласованных митингов, нужно найти.
News.ru писал, что видео задержания нескольких участников мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщила о примерно полутора тысячах участников мероприятия и 600 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,