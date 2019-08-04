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Следственный комитет завёл уголовное дело на жителя Московской области Владислава Синицу. Силовики обвиняют его в призывах к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Следователи считают, что в его посте содержится возбуждение ненависти или вражды к определённой группе лиц с угрозой насилия (ст. 282 ч. 2 УК РФ), передаёт « Интерфакс » слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Она добавила, что мужчина 1989 года рождения скрывался под никнеймом «Макс Стеклов».

Ранее генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил, что призывавших к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок в Москве во время несогласованных митингов, нужно найти.

News.ru писал, что видео задержания нескольких участников мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.