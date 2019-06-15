https://static.news.ru/photo/7807651c-9056-11e9-9614-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/InfernoPlus

Браузерная версия классической Super Mario Bros появилась в Сети.

Её создатель — блогер InfernoPlus — добавил в игру режим «королевской битвы». В ней могут участвовать до 100 человек. «Убивать» друг друга невозможно никакими средствами, кроме как при помощи панциря Купы Трупы.

Игра размещена в свободном доступе на сайте автора. Работа над ней продолжалась три недели. Блогер написал её на HTML 5, передаёт ferra.ru .

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