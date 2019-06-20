https://static.news.ru/photo/fd257fae-9353-11e9-bd91-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matthias Tödt/Global Look Press

Автор канала «Дневник хача» Амиран Сардаров во время прямой линии с Владимиром Путиным пригласил президента попробовать его шаурму. Он заявил, что блюдо его приготовления является самым вкусным.

При этом вопрос Сардарова касался закона о Рунете. Он попросил президента «честно» объяснить назначение инициативы.

Путин ответил, что закон нужен для обеспечения устойчивости Интернета на территории РФ. После этого он поблагодарил Сардарова за приглашение на шаурму.

Ранее News.ru писал, что Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств. Он выразил надежду, что следственные действия будут проведены в отношении всех виновных в данном инциденте.