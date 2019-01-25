Фейк или правда: россияне невольно могут стать гражданами мира

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Блогер напугал грядущей массовой высылкой из РФ

Казалось бы, абсурдный вопрос — могут ли депортировать из России обладателя паспорта РФ — стал предметом для обсуждения в сети. Формулировки из последней (27.12.2018) редакции закона о гражданстве пользователи трактуют неоднозначно. News.ru изучил документы и обсудил закон с юристами.

Дело в статье 41.1. ФЗ № 62 «О гражданстве Российской Федерации». В частности, глава VIII.1. устанавливает условия и порядок признания гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и не приобретших гражданства Российской Федерации в установленном порядке. Отсюда следует, что не каждый обладатель паспорта РФ является гражданином. В данном пункте есть одна загвоздка, о которой мы подробнее расскажем позже. Первым её обнаружил и выразил недовольство YouTube-блогер Евгений Пупырин. В своём видео «Путин подписал закон о ДЕПОРТАЦИИ огромного кол-ва Россиян в 2020 году!» он твердит о незавидном будущем многих соотечественников. Видео набрало 28 тысяч лайков и почти миллион просмотров.

Евгений Пупырин/youtube.com

«Остаётся выяснить, на кого конкретно распространяет действие данная глава. И кто конкретно должен быть депортирован из России?», — задается вопросом блогер.

После чего апеллирует к статье закона, который определяет предмет регулирования: граждане бывшего СССР, прибывших для проживания в Российскую Федеацию и не получили гражданство в установленном порядке, а также совершеннолетние и несовершеннолетние граждане бывшего СССР

«А теперь мое любимое: пункт 3 статьи 41.1: Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания гражданами Российской Федерации проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и не приобретших гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, а также их несовершеннолетних детей», — говорить Пупырин.

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Гражданин мира

По его мнению это значит, что получение паспорта РФ не означает получение гражданства России, а бывшие граждане СССР и их дети избегут депортации в 2020 году, только если приобретут или ранее приобрели в установленном порядке гражданство или получат вид на жительство как иностранные граждане.

При этом, блогер почему-то не задаётся вопросом, в какие страны будут депортированы «бывшие граждане СССР и их дети», если они родились и проживают на территории России, а не въехали в неё из одной из бывших советских республик. Возможно страну депортации можно будет выбрать самостоятельно? Например, Австралию. А поскольку на проживания там у депортированного не будет никаких оснований, его отправят обратно. А потом из России снова туда. Так и будут миллионы россиян перемещаться между Австралией и Россией, как тело брошенное в бездонный колодец, проходящий через земное ядро из теоретического опыта в «Занимательной физике» Перельмана.

Евгений Пупырин/youtube.com Евгений Пупырин

Для получения же гражданства, по словам Евгения Пупырина, всем уже сейчас нужно написать заявление в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Если этого не сделать, то всем попадающим под действие закона, россиянам по мысли блогера, придётся покинуть страну в 2020 году.

Однако, говорит Пупырин, если вы даже обратитесь с таким заявлением, вас всё равно депортируют, потому что по закону, лицо не признается гражданином, если после приобретения первичного паспорта РФ, лицо приобрело гражданство в установленном законом порядке. Формулировка действительно крайне противоречивая. Поскольку практически никто из бывших граждан СССР не проходил процедуру входа в гражданство, но получили паспорт, гражданами согласно этому закону их признать не могут, считает блогер.

«Почему в России не соблюдаются права граждан? А может быть потому, что граждан в РФ нет. А это значит, что к 2020 году, все мы должны покинуть Россию-матушку или нас отсюда депортируют», — резюмирует Евгений Пупырин.

Юрист компании «Дзотов, Порваткин и партнёры» Владислав Порваткин не согласен с блогером. Он утверждает, что нормы, о которых ведётся речь в видеоролике, не совсем правильно истолкованы. В данном документе имеются в виду те люди, которые одновременно подпадают под все нижеперечисленные условия:

раньше они были гражданами СССР;

паспорт они получили до 01 июля 2002 года;

всё это время они проживали на территории РФ;

у них нет гражданства другого государства;

они не смогли при получении паспорта подтвердить наличие правовых оснований получения гражданства РФ.

«Это касается тех лиц, которые после получения первичного документа лишились паспорта в административном порядке. К примеру, человек (бывший гражданин СССР) получил паспорт гражданина РФ, но затем этого документа по каким-то причинам у него не стало (он его потерял, ему его аннулировали, он не заменил его по возрасту, при смене фамилии и т. д.). То есть ранее выданный паспорт у него уже недействительный, а новый он не получил. Другими словами, не подтвердил вновь то, что он является гражданином РФ», — поясняет Владислав Порваткин.

Редакция News.ru уверена, что у правительство есть чувство юмора. Ведь покинуть страну нужно «не позднее 1 апреля 2020 года». А как говорится, первого апреля никому не верь.