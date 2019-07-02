https://static.news.ru/photo/e16c39ac-9cc6-11e9-bad6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/lorijfaith

Американский блогер Лори Фейт облысела, демонстрируя подписчикам в Instagram эксперимент над своими волосами. Трансляция велась в прямом эфире.

Девушка, которая всегда любила менять цвет шевелюры и причёски, вновь решила сменить имидж. Она нанесла средство для выпрямления на осветлённые в домашних условиях волосы.

Однако при попытке воспользоваться расчёской Фейт обнаружила, что большая часть растительности остаётся на гребне. Сначала она лишилась дара речи, а затем убежала в ванную, чтобы смыть химикаты.

Позднее блогер отметила, что несколько человек пытались отговорить её от использования средства для выпрямления сразу после осветления, но она не хотела ждать.

Никогда не думала, что зайду так далеко... Я рассчитывала, что получатся очень короткие окрашенные волосы, — поделилась девушка.

Фейт также считает, что этот инцидент пойдёт ей на пользу, так как теперь она намерена отращивать естественную шевелюру, передаёт Ридус .

Ранее News.ru писал, что экс-гимнастка и жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева стала объектом жёсткой критики пользователей Сети. Негодование поклонников вызвала кардинальная смена имиджа спортсменки — она осветлила волосы и стала блондинкой.