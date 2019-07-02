Фото: instagram.com/lorijfaith

Американский блогер Лори Фейт облысела, демонстрируя подписчикам в Instagram эксперимент над своими волосами. Трансляция велась в прямом эфире.

Девушка, которая всегда любила менять цвет шевелюры и причёски, вновь решила сменить имидж. Она нанесла средство для выпрямления на осветлённые в домашних условиях волосы.

Однако при попытке воспользоваться расчёской Фейт обнаружила, что большая часть растительности остаётся на гребне. Сначала она лишилась дара речи, а затем убежала в ванную, чтобы смыть химикаты.

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IM FUCKING BALD.

Публикация от LOLA FAITH (@lorijfaith)

Позднее блогер отметила, что несколько человек пытались отговорить её от использования средства для выпрямления сразу после осветления, но она не хотела ждать.

Никогда не думала, что зайду так далеко... Я рассчитывала, что получатся очень короткие окрашенные волосы, — поделилась девушка.

Фейт также считает, что этот инцидент пойдёт ей на пользу, так как теперь она намерена отращивать естественную шевелюру, передаёт Ридус.

Ранее News.ru писал, что экс-гимнастка и жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева стала объектом жёсткой критики пользователей Сети. Негодование поклонников вызвала кардинальная смена имиджа спортсменки — она осветлила волосы и стала блондинкой.

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