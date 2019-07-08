https://static.news.ru/photo/2949b16c-a1a1-11e9-8b37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот youtube.com

Крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

Оскорбили не только Владимира Путина, но и Россию, нас, россиян, — написал Горный в своём блоге на сайте «Эха Москвы».

Он также сказал грузинскому телеведущему, что россияне сами смогут разобраться, хороший Путин или плохой.

По закону Кавказа я, как «раб Путина», а именно так он нас назвал, вызываю это существо на бой, — заключил блогер и выразил готовность приехать для этого в Грузию в любое время.

Как писал News.ru, по решению саморегулирующей комиссии грузинской телекомпании «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина, на два месяца отстранён от работы. Решение касается всех передач, которые готовит или ведёт Габуния на телеканале.