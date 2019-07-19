Российский видеоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, присел в прямом эфире 1200 раз.
Во время испытания автомобильный эксперт снял кроссовки для удобства, а также постоянно ложился на пол, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Некоторые пользователи критиковали мужчину за неправильную технику выполнения движений.
Мем «1200 приседаний» появился после интервью Давидыча журналисту Юрию Дудю. В нём Эрик рассказал, что занимался спортом, находясь в СИЗО. По его словам, он мог выполнить это упражнение 1200 раз.
Ранее News.ru сообщал, что Китуашвили прокомментировал видеоролик башкирских сотрудников ГИБДД. Материал назывался «День без женщин» и был приурочен к 8 Марта.