https://static.news.ru/photo/95c9ceb6-ab07-11e9-be18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот smotraTV/youtube.com

Российский видеоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, присел в прямом эфире 1200 раз.

Во время испытания автомобильный эксперт снял кроссовки для удобства, а также постоянно ложился на пол, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Некоторые пользователи критиковали мужчину за неправильную технику выполнения движений.

Запись трансляции размещена на официальном канале шоумена smotraTV на сайте YouTube. После 1200 повторений он сделал ещё 51 приседание. Эфир длился около полутора часов.

Мем «1200 приседаний» появился после интервью Давидыча журналисту Юрию Дудю. В нём Эрик рассказал, что занимался спортом, находясь в СИЗО. По его словам, он мог выполнить это упражнение 1200 раз.

Ранее News.ru сообщал, что Китуашвили прокомментировал видеоролик башкирских сотрудников ГИБДД. Материал назывался «День без женщин» и был приурочен к 8 Марта.