https://static.news.ru/photo/8c53cfb4-b41f-11e9-b95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Специалисты приступили к работам по благоустройству территорий, прилегающих к станции «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, в порядок приведут проезжие части, пешеходные зоны и дворы.

Благоустройство запланировано на улицах Нижняя Масловка, Бутырская, Вятская, Раздельная и 2-ая Квесисская. В рамках работ будут восстановлены 17,5 тысячи кв.м асфальтобетонного покрытия и установлены 100 фонарей с энергосберегающими лампами.

Кроме того, около станции обустроят около 7 тысяч кв.м тротуаров, а во дворах появятся детские и спортивные площадки, передаёт Москва 24 .

Ранее News.ru писал, что проходка БКЛ завершена на 60%. Об этом сообщили в администрации мэра Москвы Сергея Собянина.