https://static.news.ru/photo/36c007cc-9e92-11e9-987a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Благоустройство берегов Москвы-реки выполнено на 27%, полностью работы завершить власти планируют за четыре года. Об этом на урбанистическом форуме заявил заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков.

В наших планах в ближайшие четыре года полностью обустроить правый и левый берег Москвы-реки, обустроить все подходы к реке. В настоящий момент активно идёт обустройство берегов, из 200 км сейчас обустроено 55 км, это 27%. На этот год в планах ещё 17 км, — цитирует его РИА Новости .

Заммэра уточнил, что в данный момент завершаются работы вдоль берега Москвы-реки в районе Капотня.

Moscow Urban Forum проводится с 2011 года. В этом году на нём выступят свыше 300 экспертов — архитекторов, урбанистов, мэров городов, представителей корпораций.

Ранее News.ru сообщал, что уникальные работы по прокладке газопровода на большой глубине под Москвой-рекой начались в столице. Первым в плане реконструкции стоит дюкер «Автозаводский», который проходит в районе Нагатинской набережной, на очереди — «Даниловский».