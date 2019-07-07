https://static.news.ru/photo/22196f1c-a099-11e9-9d30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Благотворительные фонды «Вера» и «Подари жизнь» обратились в Минздрав с просьбой упростить правила посещения реанимационных отделений и хосписов, которые, по мнению представителей организаций, иногда являются слишком строгими.

Фонды просят не запрещать детям до 12 лет посещать реанимации, а установить правила пребывания — допускать в сопровождении взрослых или медицинского персонала.

Ограничение противоречит принципам гуманного отношения к пациентам и их родственникам, в том числе детям. В целях бережного отношения к детям-родственникам пациентов должен быть установлен не запрет на посещение пациентов детьми, а созданы условиях для таких посещений, — цитирует « Интерфакс » заявление.

Благотворительные организации настаивают на том, чтобы больные дети могли находиться с родными всё время пребывания. Также фонды просят не учитывать степень родства для посетителей в стационарах, отменить необходимость получения согласия на посещение пациента от лечащего врача и заведующего отделением.

Организации считают излишним, особенно для хосписов, требование надевать бахилы, халат, маску и шапочку при посещении пациента в стационаре и запрет на использование мобильных телефонов.

Ранее News.ru сообщал, что представители медицинского сообщества не одобряют новые правила доступа родственников и знакомых больных в реанимацию. Врачи опасаются госпитальных инфекций и неадекватного поведения посетителей. Пациенты медикам возражают: родственники оказывают моральную поддержку и часто выполняют функции санитаров, которых не хватает. Решение правительства остаётся неоднозначным.