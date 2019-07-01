https://static.news.ru/photo/1649b8b0-9c0f-11e9-b70c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Догма»/View Askew Productions

Проект закона о регулировании сферы карпулинга, предложенный Минтрансом, позволит провести чёткую границу между коммерческими и некоммерческими перевозками. Об этом корреспонденту News.ru сообщил сотрудник PR-службы сервиса BlaBlaCar Сергей Авакян-Ржевский, подчеркнув, что компания полностью поддерживает инициативу.

Он пояснил, что рабочая группа при Минтрансе, которая занималась подготовкой законопроекта, неоднократно обращалась к экспертам BlaBlaCar за помощью. При этом сам проект в сервисе комментировать отказались, отметив, что в нём ещё многое может поменяться.

Мы выступаем категорически за то, чтобы отрасль регулировалась. Потому что пока нет регулирования многие путают, а что такое вообще поездки с попутчиками? — заявил Авакян-Ржевский.

Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта России подготовило правила регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Ведомство предлагает разрешить совместные автоперевозки исключительно при выполнении некоторых условий.