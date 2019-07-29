Представители ООП отмечают, что примерно треть автобусных перевозчиков, работающих на территории России, — нелегалы, пишут «
Представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что данная инициатива будет рассмотрена во время осенней сессии.
Как писал News.ru ранее, проект закона о регулировании сферы карпулинга, предложенный Минтрансом, позволит провести чёткую границу между коммерческими и некоммерческими перевозками. Об этом корреспонденту News.ru сообщил сотрудник PR-службы сервиса BlaBlaCar Сергей Авакян-Ржевский, подчеркнув, что компания полностью поддерживает инициативу.