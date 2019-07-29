Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Julian Stratenschulte/dpa
Организация уже подготовила перечень из 229 сайтов, в числе которых BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» и так далее.

Представители ООП отмечают, что примерно треть автобусных перевозчиков, работающих на территории России, — нелегалы, пишут «Известия».

Представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что данная инициатива будет рассмотрена во время осенней сессии.

Как писал News.ru ранее, проект закона о регулировании сферы карпулинга, предложенный Минтрансом, позволит провести чёткую границу между коммерческими и некоммерческими перевозками. Об этом корреспонденту News.ru сообщил сотрудник PR-службы сервиса BlaBlaCar Сергей Авакян-Ржевский, подчеркнув, что компания полностью поддерживает инициативу.

 

 

 

 

 

 

 

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