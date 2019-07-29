https://static.news.ru/photo/adecb0b2-b25a-11e9-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Julian Stratenschulte/dpa Организация уже подготовила перечень из 229 сайтов, в числе которых BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» и так далее.

Представители ООП отмечают, что примерно треть автобусных перевозчиков, работающих на территории России, — нелегалы, пишут « Известия ».

Представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что данная инициатива будет рассмотрена во время осенней сессии.

Как писал News.ru ранее, проект закона о регулировании сферы карпулинга, предложенный Минтрансом, позволит провести чёткую границу между коммерческими и некоммерческими перевозками. Об этом корреспонденту News.ru сообщил сотрудник PR-службы сервиса BlaBlaCar Сергей Авакян-Ржевский, подчеркнув, что компания полностью поддерживает инициативу.