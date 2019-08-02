Вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий проектный комитет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предложил внести изменения в региональные системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В частности, чиновник призвал отвязать объём вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний от количества штрафов.
Участники комитета сошлись во мнении, что такие отношения между регионами и бизнесом нуждаются в доработке, так как вызывают критику со стороны водителей. Стремясь получить максимальную прибыль, обслуживающие компании договариваются с местными властями о неправильном применении знаков и разметки, а также специальном занижении скоростного режима на некоторых участках дороги.
Информацию о выявлении подобных нарушений подтвердил глава ГИБДД Михаил Черников. Он назвал претензии водителей обоснованными.
По поручению Акимова комитет к 1 сентября должен подготовить и направить в регионы рекомендации по установлению фиксированной стоимости обслуживания камер. При этом существующие соглашения поменять не удастся, так как сделать это можно только через суд, передаёт «
Ранее News.ru писал, что российская Госавтоинспекция на своём сайте запустила в тестовом режиме раздел, содержащий информацию о местах размещения камер видеонаблюдения на дорогах. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.