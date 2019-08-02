https://static.news.ru/photo/9970b9f0-b514-11e9-b792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий проектный комитет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предложил внести изменения в региональные системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В частности, чиновник призвал отвязать объём вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний от количества штрафов.

Участники комитета сошлись во мнении, что такие отношения между регионами и бизнесом нуждаются в доработке, так как вызывают критику со стороны водителей. Стремясь получить максимальную прибыль, обслуживающие компании договариваются с местными властями о неправильном применении знаков и разметки, а также специальном занижении скоростного режима на некоторых участках дороги.

Информацию о выявлении подобных нарушений подтвердил глава ГИБДД Михаил Черников. Он назвал претензии водителей обоснованными.

По поручению Акимова комитет к 1 сентября должен подготовить и направить в регионы рекомендации по установлению фиксированной стоимости обслуживания камер. При этом существующие соглашения поменять не удастся, так как сделать это можно только через суд, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что российская Госавтоинспекция на своём сайте запустила в тестовом режиме раздел, содержащий информацию о местах размещения камер видеонаблюдения на дорогах. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.