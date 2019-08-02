Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий проектный комитет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предложил внести изменения в региональные системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В частности, чиновник призвал отвязать объём вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний от количества штрафов.

Участники комитета сошлись во мнении, что такие отношения между регионами и бизнесом нуждаются в доработке, так как вызывают критику со стороны водителей. Стремясь получить максимальную прибыль, обслуживающие компании договариваются с местными властями о неправильном применении знаков и разметки, а также специальном занижении скоростного режима на некоторых участках дороги.

Информацию о выявлении подобных нарушений подтвердил глава ГИБДД Михаил Черников. Он назвал претензии водителей обоснованными.

По поручению Акимова комитет к 1 сентября должен подготовить и направить в регионы рекомендации по установлению фиксированной стоимости обслуживания камер. При этом существующие соглашения поменять не удастся, так как сделать это можно только через суд, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал, что российская Госавтоинспекция на своём сайте запустила в тестовом режиме раздел, содержащий информацию о местах размещения камер видеонаблюдения на дорогах. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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