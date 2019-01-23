Бизнесмены спасли школьников от голодных обмороков

https://news.ru/storage/news/4bfe1ea5509e4ffde28738d60d40700e/fb79d236-5997-40e5-a844-9489fdd42b18_850.jpg АГН «Москва»

У детей в Кемеровской области не хватает денег на еду

Школьники в Кемеровской области падают в голодные обмороки, потому что им не хватает денег на обеды. Такой новостью ошарашил общественность уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын. При этом он отметил, что в сельских и поселковых школах региона существует социальное расслоение, связанное с питанием.

«Одни дети идут на обед в школе, а другие сидят в классах и не обедают», — заявил детский омбудсмен на десятой сессии Совета народных депутатов.

О проблеме, которая приобрела массовый характер, Кислицын узнал от представителей одной из сельских школ. Чтобы решить вопрос, он обратился за помощью к предпринимателям, которые согласились взять на себя расходы по обеспечению детей школьным питанием.

«Дети кушают уже больше двух недель. Слава богу, что они сыты и здоровы», — цитирует «КП» уполномоченного по правам ребёнка в Кузбассе.

Он подчеркнул, что речь идёт о школьниках разных возрастов. При этом проблема по большей части затрагивает малообеспеченные семьи. Во время заседания Кислицын обратился к депутатам для того, чтобы приложить совместные усилия для решения сложившейся ситуации, так как данный вопрос актуален и для других школ региона. По словам детского омбудсмена, у некоторых родителей нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра и дать с собой 50 рублей, чтобы заплатить за школьный обед. Данная проблема особенно характерна для сельских школ и детей, которых привозят в школы из посёлков.

Специалисты Департамента образования и науки администрации Кемеровской области были удивлены заявлением Кислицына.

«Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в Департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — заявила заместитель губернатора Елена Пахомова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Цивилёв

В Кузбассе организация питания находится на контроле областного департамента образования и науки. Согласно данным мониторинга, охват школьников с первого по одиннадцатый классы горячим питанием в общеобразовательных организациях Кемеровской области по итогам прошлого года составил 90,1%, что на 0,4% выше соответствующего показателя по России. Непосредственно решение о том, как ребёнок будет питаться в школе, принимают его родители или законные представители. Речь идёт о частоте приёма пищи и оплате за неё. В области существует система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Учащиеся из многодетных малообеспеченных семей получают питание за счёт средств областного бюджета. Почти во всех муниципальных образованиях Кемеровской области утверждены дополнительные льготные категории детей, на питание которых выделяются дотации из местных бюджетов. В общей сложности льготное питание в регионе получает около 56 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций.

После новости о падающих в голодные обмороки детях губернатор Сергей Цивилёв поручил сотрудникам администрации области проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. По собственной инициативе к рабочей группе присоединились депутаты областного Совета, представители Общественной палаты, а также представители Общероссийского народного фронта.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, в свою очередь, направила министру просвещения Ольге Васильевой и министру труда и соцполитики Максиму Топилину предложение ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений. Она подчеркнула, что в полноценном и качественном питании нуждаются все проживающие в России дети, в независимости от того, где они проживают, и насколько материально обеспечены их семьи. В настоящее время регионы самостоятельно определяют порядок предоставления бесплатного школьного питания.