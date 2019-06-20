Следствие предъявило известному предпринимателю Василию Бойко-Великому обвинение в растрате средств банка «Кредитный экспресс», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Фигуранты предоставляли подложные документы о полученных кредитах и крали деньги клиентов. В настоящее время следователям удалось установить 31 факт хищений.
Все семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершённой организованной группой, — уточнила Петренко.
Она добавила, что ведомство просит заключить всех причастных к хищениям под стражу.
Ранее News.ru писал, что представители СК задержали Бойко-Великого. В ближайшее время следствие может ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста. В структурах, контролируемых бизнесменом, прошли обыски. Речь, в частности, идёт о компаниях «Ваш финансовый попечитель», «Рузское молоко» и «Электроника на Пресне».