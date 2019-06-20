https://static.news.ru/photo/13b545a2-9330-11e9-a77d-fa163e074e61_1024.jpg Василий Бойко-Великий Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Следствие предъявило известному предпринимателю Василию Бойко-Великому обвинение в растрате средств банка «Кредитный экспресс», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, в 2013–2018 годах бизнесмен, владеющий 10% уставного капитала организации, вместе с её директором Аллой Кабановой, главным бухгалтером Марией Антоновой и ещё четырьмя работниками незаконно завладели средствами банка в размере более 180 млн рублей и $929 тысяч.

Фигуранты предоставляли подложные документы о полученных кредитах и крали деньги клиентов. В настоящее время следователям удалось установить 31 факт хищений.

Все семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершённой организованной группой, — уточнила Петренко.

Она добавила, что ведомство просит заключить всех причастных к хищениям под стражу.

Ранее News.ru писал, что представители СК задержали Бойко-Великого. В ближайшее время следствие может ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста. В структурах, контролируемых бизнесменом, прошли обыски. Речь, в частности, идёт о компаниях «Ваш финансовый попечитель», «Рузское молоко» и «Электроника на Пресне».