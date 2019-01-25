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Бизнесмен разгромил офис в «Москва-Сити» после переговоров

Александр Авилов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Бизнесмен после неудачных переговоров разгромил офис на территории комплекса «Москва-Сити». Ущерб составил один миллион рублей.

«…мужчина, находясь в агрессивном, неадекватном состоянии, выражался грубой нецензурной бранью, разбил и повредил различное оборудование организации на общую сумму более 1 млн рублей», — передаёт сообщение пресс-службы полиции Москвы ТАСС.

Отмечается, что дебошир оторвал номер у чужого автомобиля Rolls-Royse и уехал на своём автомобиле.

Как ранее писал News.ru, официантка и клиентка повздорили в кафе на проспекте Мира. Конфликт закончился дракой, в которой сотрудница заведения сломала 51-летней посетительнице руку.


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