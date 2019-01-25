Бизнесмен разгромил офис в «Москва-Сити» после переговоров

Бизнесмен после неудачных переговоров разгромил офис на территории комплекса «Москва-Сити». Ущерб составил один миллион рублей.
«…мужчина, находясь в агрессивном, неадекватном состоянии, выражался грубой нецензурной бранью, разбил и повредил различное оборудование организации на общую сумму более 1 млн рублей», — передаёт сообщение пресс-службы полиции Москвы ТАСС.
Отмечается, что дебошир оторвал номер у чужого автомобиля Rolls-Royse и уехал на своём автомобиле.
Как ранее писал News.ru, официантка и клиентка повздорили в кафе на проспекте Мира. Конфликт закончился дракой, в которой сотрудница заведения сломала 51-летней посетительнице руку.