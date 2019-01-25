Бизнесмен разгромил офис в «Москва-Сити» после переговоров

https://news.ru/storage/news/690ddee54db42b4356bf2b0e057ae85b/608ae59f-5eba-42ec-a6a9-3ae1d84d0ec2_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Бизнесмен после неудачных переговоров разгромил офис на территории комплекса «Москва-Сити». Ущерб составил один миллион рублей.

«…мужчина, находясь в агрессивном, неадекватном состоянии, выражался грубой нецензурной бранью, разбил и повредил различное оборудование организации на общую сумму более 1 млн рублей», — передаёт сообщение пресс-службы полиции Москвы ТАСС.

Отмечается, что дебошир оторвал номер у чужого автомобиля Rolls-Royse и уехал на своём автомобиле.

Как ранее писал News.ru, официантка и клиентка повздорили в кафе на проспекте Мира. Конфликт закончился дракой, в которой сотрудница заведения сломала 51-летней посетительнице руку.