Бизнесмен из «списка Титова» заявил о фабрикации дела

https://news.ru/storage/news/0ae7ae8f7aecb5550014f884ad13a6e4/93ed1476-0385-481c-8d9a-b6a2a6dd98d7_850.jpg Донат Сорокин/ТАСС

Сергей Капчук

Предприниматель Сергей Капчук из «лондонского списка Титова», которому предъявлены обвинения в мошенничестве, намерен доказать факт фабрикации документов, ставших причиной для возбуждения уголовного дела.

По его словам, он провёл самостоятельное расследование всех известных фактов и сделал вывод, что гарантии справедливого и независимого рассмотрения дела «не были соблюдены».

Бизнесмен подчеркнул, что планирует пройти все судебные инстанции и, если «не будет услышан», обратиться в Европейский суд по правам человека, передаёт ТАСС.

Дело в отношении экс-депутата палаты представителей Заксобрания Свердловской области Сергея Капчука было возбуждено по факту мошенничества во время покупки квартиры в Москве за два миллиарда рублей. Летом прошлого года он вернулся в Россию из-за рубежа, где жил 15 лет. За всё это время расследование никак не продвинулось.

Ранее News.ru писал, что бывший топ-менеджер «Роснефти», один из фигурантов «списка Титова» Анатолий Локтионов, объявленный в международный розыск, вернулся в Россию. Локтионов имел на руках просроченные российские документы, а также в России он был заочно арестован. Однако «этот барьер был преодолён при взаимодействии с правоохранителями».