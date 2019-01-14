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Бизнесмен из «списка Титова» заявил о фабрикации дела

Сергей Капчук Донат Сорокин/ТАСС

Сергей Капчук

общество [ версия для печати ]

Предприниматель Сергей Капчук из «лондонского списка Титова», которому предъявлены обвинения в мошенничестве, намерен доказать факт фабрикации документов, ставших причиной для возбуждения уголовного дела.

По его словам, он провёл самостоятельное расследование всех известных фактов и сделал вывод, что гарантии справедливого и независимого рассмотрения дела «не были соблюдены».

Бизнесмен подчеркнул, что планирует пройти все судебные инстанции и, если «не будет услышан», обратиться в Европейский суд по правам человека, передаёт ТАСС.

Дело в отношении экс-депутата палаты представителей Заксобрания Свердловской области Сергея Капчука было возбуждено по факту мошенничества во время покупки квартиры в Москве за два миллиарда рублей. Летом прошлого года он вернулся в Россию из-за рубежа, где жил 15 лет. За всё это время расследование никак не продвинулось.

Ранее News.ru писал, что бывший топ-менеджер «Роснефти», один из фигурантов «списка Титова» Анатолий Локтионов, объявленный в международный розыск, вернулся в Россию. Локтионов имел на руках просроченные российские документы, а также в России он был заочно арестован. Однако «этот барьер был преодолён при взаимодействии с правоохранителями».


#суд #бизнесмены #мошенничество #списоктитова
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