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Бирюков рассказал о ходе реставрации фонтанов Москвы

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Ключевые работы по реставрации фонтана «Годы войны» на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в парке Горького завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖХК и благоустройства Пётр Бирюков.

Он отметил, что Сергей Собянин подчёркивал важность ремонта столичных фонтанов, которые находятся «на особом счету», и его поручение выполняется.

По словам Бирюкова, по традиции реставрационные работы проводятся зимой, чтобы завершить их к апрелю, когда открывается сезон фонтанов.

Заммэра уточнил, что специалисты отремонтировали инженерные сети и заменили фонтанные чаши, передаёт АГН «Москва».

Ранее были отреставрированы 14 фонтанов на территории ВДНХ. Они не ремонтировались с 1954 года. На реставрацию фонтанов было потрачено 3,3 млрд рублей. В числе подрядчиков на объектах работала петербургская компания, занимавшаяся реставрацией усадьбы Архангельское и театра «Современник».


#москва #ремонт #собянин #Бирюков #реставрация #фонтаны
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