https://static.news.ru/photo/fd7886bc-9421-11e9-a268-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Клещей нельзя удалять с помощью горящих спичек или масла. Также не стоит ждать того, что они отвалятся сами, сообщила Анастасия Антоновская из МГУ имени Ломоносова. По её словам, эти способы принесут больше вреда, чем пользы.

Она рассказала, что в настоящее время у учёных нет однозначного ответа на вопрос, какая методика борьбы с укусами этих насекомых самая правильная. Тем не менее существуют правила, которые помогут быстро снять их и уменьшить вероятность заражения энцефалитом или боррелиозом.

В первую очередь специалист посоветовала при обнаружении клеща на теле поискать и других членистоногих, так как они редко нападают на людей поодиночке.

Челюсти клеща несут вооружение в виде направленных назад зубцов, как и некоторые виды стрел, чтобы было сложней вытащить. Физическая сила здесь не поможет, только хитрость и терпение, — отметила Антоновская.

По её словам, для удаления этих кровососущих насекомых следует вооружиться пинцетом, однако при отсутствии мединструментов можно воспользоваться ниткой или другими подручными средствами.

Пинцетом можно схватить брюшко и спинку, ближе к основанию хоботка — там у клеща довольно плотные покровы. После того как ухватились, следует тянуть клеща с равномерными усилиями. Можно выкручивать его, по часовой стрелке или наоборот, направление не имеет значения, — рассказала она.

Биолог также отметила, что второй способ более быстрый, однако так зубцы обламываются чаще.

После удаления членистоногого, подчеркнула она, не нужно паниковать, так как не все они содержат вирусные частицы или бактерии и поэтому иммунитет может успеть уничтожить их до того, как они успеют закрепиться в организме.

После удаления клеща следует передать его медикам, которые проведут специальный анализ.

Убедиться, что всё в порядке можно, только если прошло достаточно времени с момента укуса, как минимум 30 дней. Вирус клещевого энцефалита может проявиться и через 60 дней, хотя у некоторых людей инфекция протекает бессимптомно, — подчеркнула Антоновская.

Она добавила, что антибиотики не могут справиться с клещевым энцефалитом, поэтому при первых подозрениях необходимо сразу обратиться к врачам, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что случаи заболевания клещевым энцефалитом зафиксированы в одном из районов Московской области. Заражение связано с употреблением сырого молока. По информации службы, пострадавшие являются членами одной семьи.