https://static.news.ru/photo/e60e544e-9b4b-11e9-b372-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/levab2

Музыканты рок-группы «Би-2», которые выступили на Дне города в Магнитогорске, высмеяли организаторов концерта за эксклюзивный туалет. Снимок с персональной уборной для артистов показал на своей странице в Instagram Егор Бортник.

Магнитогорск, спасибо! За сценой: эксклюзивный сортир ручной работы, с Wi-FI,телевизором, набором эротических журналов и ненавязчивой музыкой в исполнении Кенни Джи — только для Би-2, — выложил он запись, поставив хештег #бытовойрайдер.

instagram.com/levab2

Ранее News.ru писал, что перечень бытовых требований, предъявляемых Ольгой Бузовой к организаторам её концертов, оказался в Сети. В райдер она, среди прочего, включила Меrcedes с водителем-гидом, кальян и коньяк.