https://static.news.ru/photo/91a4b062-afc6-11e9-b07e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уровень безработицы в России составил 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны. До этого в мае 2019 года и в сентябре 2018-го рекордный минимум был 4,5%.

Уровень занятости населения в июне 2019 года составил 59,4%, — сообщили в Росстате.

Численность трудоспособного населения за три последних месяца выросла с 74,9 млн до 75,3 млн человек.

Как писал News.ru, в Росстате назвали регионы с наибольшей занятостью среди пенсионеров. В числе лидеров оказались Чукотский автономный округ и Магаданская область. Специалисты объяснили это удалённостью регионов и оттоком оттуда молодёжи. В Москве же работает каждый четвёртый пенсионер (26,5%), а в среднем по России этот показатель составляет 20,8%.