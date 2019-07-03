https://static.news.ru/photo/79493a04-9d67-11e9-8b38-fa163e074e61_1024.jpg Наиль Магдеев встретился с семьёй Люльковичей Фото: nabchelny.ru

Членам многодетной семьи Люльковичей из Донбасса, попросившим президента Владимира Путина во время прямой линии о содействии в получении гражданства РФ, выдали российские паспорта.

Торжественная церемония вручения документов Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам прошла в одном из отделов полиции города Набережные Челны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Она пояснила, что после обращения к главе государства Люльковичи были в кратчайшие сроки включены в госпрограмму по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников и запущена процедура оформления необходимых документов. В настоящее время принимаются меры по закреплению правового статуса в отношении остальных членов семьи.

Люльковичи приехали в Набережные Челны в 2014 году. Поскольку им удалось получить только статус беженцев, они не могли рассчитывать на полный пакет социальных гарантий.

Ранее News.ru писал, что Путин поручил МВД проверить практику выдачи российских паспортов в упрощённом порядке. Глава государства отметил, что при необходимости ведомство должно внести предложения о предоставлении дополнительных преференций соискателям.