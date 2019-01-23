Бесплатное питание предлагают ввести в школах

https://news.ru/storage/news/836a042352af664e8b4d0f327bd40659/3c08bb01-9f4d-45a9-88c6-eba8ddabfc06_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила министру просвещения Ольге Васильевой и министру труда и соцполитики Максиму Топилину предложение ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений.

«Прошу провести работу по внедрению стандартов по бесплатному питанию (завтраки и обеды) всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет на всей территории РФ», — цитирует RT её обращение.

Она подчеркнула, что полноценное и качественное питание необходимо всем детям России, «независимо от материального положения семьи и региона проживания». В настоящее время регионы самостоятельно определяют порядок предоставления бесплатного школьного питания.

Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил об участившихся голодных обмороках у школьников региона. Он связал это с нехваткой денег у их родителей. По словам классных руководителей, у некоторых родителей нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра и дать с собой 50 рублей, чтобы заплатить за школьный обед. Он подчеркнул, что такая ситуация особенно характерна для сельских школ и детей, которых привозят в школы из посёлков. Омбудсмен обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей.