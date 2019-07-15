https://static.news.ru/photo/4af42bc2-a6fa-11e9-afb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Беспилотный автомобиль компании «Яндекс» нарушил правила дорожного движения из-за водителя, который перевёл машину в режим ручного управления из-за пробок.

Беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Перекрёсток был заблокирован из-за утренней пробки. Водитель пересёк стоп-линию, но не успел закончить манёвр, пока горел зелёный сигнал светофора, — рассказал РИА Новости представитель компании.

Он добавил, что иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. Например, в случае когда полоса, по которой движется автомобиль, заблокирована, а для объезда преграды необходимо переехать сплошную. В такой ситуации беспилотное авто остановится, так как запрограммировано на соблюдение ПДД.

Инцидент с нарушением правил дорожного движения произошёл в понедельник в Москве. Беспилотный автомобиль «Яндекса» пересёк стоп-линию на красный сигнал светофора.

Ранее News.ru писал, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей. Пробными территориями выбраны Москва и Татарстан.

В России концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования должна быть утверждена в сентябре 2019 года. Законы, разрешающие такое движение, появятся ещё через два года.