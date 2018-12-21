USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,260 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Беспилотные снегоуборочные машины появились в России

Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области. Москва и Татарстан станут следующими регионами, где их запустят в эксплуатацию.

Пока автоматизированная снегоуборочная техника работает только ночью и при небольших снегопадах. Об этом рассказал представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев, сообщает РИА Новости.

По его словам, тестировать новую технику пока будут лишь на закрытой территории. Удалённо контролирует работу машин диспетчер. Когда такая снегоуборочная техника выйдет на улицы городов, в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички. Они сообщат горожанам о том, что «рядом работает беспилотная техника».

Представитель «Автонета» также отметил, что использование новых машин позволит увеличить скорость уборки снега на 35% за счёт более продолжительного рабочего времени у тракторов.

В качестве автономных снегоуборочных машин будет использоваться техника рязанской компании Avrora Robotics — машина, представляющая из себя мини-трактор, укомплектованный навесным оборудованием для уборки снега.

Ранее News.ru сообщал, что в России беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении машины скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Они будут автоматически уступать дорогу такому транспорту. Благодаря новой технологии время прибытия кареты скорой может сократиться на 20%.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
технологии 13:12, 16 декабря 2018
Поезда московского метро начали превращать в беспилотные
в мире 23:43, 5 декабря 2018
Беспилотное коммерческое такси запустили в США
технологии 19:17, 3 декабря 2018
Автомобили-беспилотники в РФ внедрят через пять лет
Лента новостей
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
в мире 00:41
Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов
Другие новости
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
общество 00:28
СМИ раскрыло подробности о помилованных Путиным гражданах
общество 22:53
Домодедово заплатит миллионы за загрязнение Гнилуши
общество 22:46
Полицейские могут получить право вскрывать машины
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top