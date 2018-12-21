Беспилотные снегоуборочные машины появились в России

https://news.ru/storage/news/f47071b88dd34bab1155c1834e266c74/e0fff6b0-b92b-4338-8be2-4f515b261736_850.jpg Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области. Москва и Татарстан станут следующими регионами, где их запустят в эксплуатацию.

Пока автоматизированная снегоуборочная техника работает только ночью и при небольших снегопадах. Об этом рассказал представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев, сообщает РИА Новости.

По его словам, тестировать новую технику пока будут лишь на закрытой территории. Удалённо контролирует работу машин диспетчер. Когда такая снегоуборочная техника выйдет на улицы городов, в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички. Они сообщат горожанам о том, что «рядом работает беспилотная техника».

Представитель «Автонета» также отметил, что использование новых машин позволит увеличить скорость уборки снега на 35% за счёт более продолжительного рабочего времени у тракторов.

В качестве автономных снегоуборочных машин будет использоваться техника рязанской компании Avrora Robotics — машина, представляющая из себя мини-трактор, укомплектованный навесным оборудованием для уборки снега.

Ранее News.ru сообщал, что в России беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении машины скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Они будут автоматически уступать дорогу такому транспорту. Благодаря новой технологии время прибытия кареты скорой может сократиться на 20%.