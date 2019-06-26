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Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейковых. О этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

Каждый второй признаётся, что не может отличить достоверную информацию от ложной, — цитирует РИА Новости Фёдорова. По его словам, масштаб этой проблемы весьма велик. Причём, в старших возрастных группах тех,...