Актриса Алёна Хмельницкая опубликовала видео с дня рождения своей дочери, на котором она зажигательно танцует с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян — новой женой её бывшего мужа Тиграна Кеосаяна.
Ту ту ту, на на на, снова вместе, снова рядом, — написала Хмельницкая в комментарии к видео в Instagram.
Такое празднование 9-летия дочери Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна Ксении поклонники прокомментировали крылатой фразой: «Высокие! Высокие отношения!».
Как писал News.ru, Маргарита Симоньян выписана из больницы. В Twitter она опубликовала фотографию из медицинской карточки, в которой сказано о том, что она поступила с угрозой выкидыша после психоэмоционального стресса. Маргарита Симоньян также пожелала юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, жене и дочери оппозиционера Алексея Навального «крепкого здоровья, долгих лет жизни, лёгких беременностей и побольше детишек».