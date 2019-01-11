Бензин в РФ подорожает в пределах инфляции

https://news.ru/storage/news/e993ac65f816e3457232e301a3d517b8/d76d1fa1-401c-418d-8e53-0db819a41754_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ заверило, что цены на бензин в 2019 году будут расти в пределах инфляции.

По данным Росстата, с 1 по 9 января бензин в рознице подорожал на 0,3%, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,7%.

«Это разовое повышение связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, но тем не менее такие предельные параметры установлены в течение года», — сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

В октябре 2018 года Минэнерго, ФАС и десять крупных нефтяных компаний РФ договорились о стабилизации рынка топлива с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года. Согласно документу, розничные цены могут увеличиться с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать так, чтобы по итогам года они не превысили среднегодовую инфляцию — она прогнозируется на уровне 4,6%.

Ранее повышение цен на бензин в начале года прокомментировала ФАС, писал News.ru.