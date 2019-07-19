https://static.news.ru/photo/5f2db054-aa29-11e9-9e77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специальные игрушки для белых медведей, содержащихся в зоопарках, начали изготавливать в Красноярском крае по заказу российского общества дикой природы.

Мы совместно с дивногорской компанией разработали линейку специальных игрушек для белых медведей. Они существенно дешевле немецких аналогов, но намного интереснее — в них вмонтированы специальные капсулы, которые можно наполнять разными запахами и звуками, — рассказал ТАСС директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

Игрушки выполнены из экологически чистых материалов в виде метровых цилиндров голубого цвета. В них закладываются специальные начинки для создания запахов и звуков.

Первую партию игрушек в июле получит красноярский зоопарк. В последствии их отправят всем учреждениям в стране, где содержатся белые медведи.

Как ранее сообщал News.ru, что белым медведям в Московском зоопарке дадут «мороженое» из-за аномальной жары. Оно помещено внутрь куска льда и не испортится под солнцем.