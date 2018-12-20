Белорусская церковь объявила бойкот новой церкви Украины

https://news.ru/storage/news/bb6c74cabad084fb9eded73bd801f4ec/e0079440-0096-4c9a-bdf2-30a7b13cd53c_850.jpg church.by

Свято-Духов Кафедральный собор города Минска

Православным жителям Белоруссии запретили молиться в храмах вновь образованной церкви Украины. Белорусская православная церковь (БПЦ) по-прежнему имеет канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Отношение к образованию новой церкви Украины у Белорусской церкви такое же, как и у РПЦ. Об этом заявил официальный представитель БПЦ Сергей Лепин в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что руководство БПЦ не отправляло приветствие митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. На вопрос о контактах с новой украинской церковью Лепин заметил, что они являются обычными для добрых соседей.

«Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определённые вопросы всё же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идёт. Они даже невозможны с этой церковью», — заявил официальный представитель БПЦ.

Лепин пояснил, что к посланникам Православной церкви Украины в Белоруссии относятся как к представителям другой конфессии, «как к католикам, униатам или как к любым раскольникам».

Ранее News.ru сообщал, что Госдума может упростить получение российского гражданства пострадавшим за веру украинцам. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты приступили к разработке особого порядка процедуры для тех, кто обратится из-за гонений по религиозным убеждениям.