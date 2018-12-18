Сибирячка заменила мать спасённому бельчонку

Жительница Новосибирска Елена Ермакова нашла в социальной сети просьбу о помощи: некая девушка просила забрать с улицы маленького бельчонка. Животное выпало из гнезда, после чего кто-то нашёл его, положил в коробку и оставил у входа в один из городских бизнес-центров.
Ермакова прочитала сотни книг, статьей и брошюр о том, как ухаживать за дикими животными, оказавшимися в неволе. Она неоднократно обращалась к ветеринарам за дополнительной информацией. Бельчонка необходимо было кормить каждые три часа, в связи с чем женщине пришлось брать зверя, которого она назвала Соня, на работу.
«Пока я работала, она сидела у меня в кофте — либо в кармашке, либо в капюшоне. Так она со мной ходила до трёх месяцев, пока не подросла и мы не купили ей клетку», — рассказывает сибирячка.
Сейчас Соне 2,5 года — она уже взрослая, самостоятельная белка. Она постоянно собирает и прячет разные вещи в своём гамаке в клетке или в капюшонах курток и кофт, сообщает ФАН.
Ранее News.ru писал, что законопроект «Об ответственном обращении с животными» дойдёт до второго чтения спустя восемь лет с того момента, как был внесён на рассмотрение депутатов. Совет Госдумы включил документ в повестку очередного заседания.