Сибирячка заменила мать спасённому бельчонку

https://news.ru/storage/news/6438c82e4f13ccf2eb15bfb197836165/033c628c-ab97-46b9-99ac-f6a889d36d2c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жительница Новосибирска Елена Ермакова нашла в социальной сети просьбу о помощи: некая девушка просила забрать с улицы маленького бельчонка. Животное выпало из гнезда, после чего кто-то нашёл его, положил в коробку и оставил у входа в один из городских бизнес-центров.

Ермакова прочитала сотни книг, статьей и брошюр о том, как ухаживать за дикими животными, оказавшимися в неволе. Она неоднократно обращалась к ветеринарам за дополнительной информацией. Бельчонка необходимо было кормить каждые три часа, в связи с чем женщине пришлось брать зверя, которого она назвала Соня, на работу.

«Пока я работала, она сидела у меня в кофте — либо в кармашке, либо в капюшоне. Так она со мной ходила до трёх месяцев, пока не подросла и мы не купили ей клетку», — рассказывает сибирячка.

Сейчас Соне 2,5 года — она уже взрослая, самостоятельная белка. Она постоянно собирает и прячет разные вещи в своём гамаке в клетке или в капюшонах курток и кофт, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что законопроект «Об ответственном обращении с животными» дойдёт до второго чтения спустя восемь лет с того момента, как был внесён на рассмотрение депутатов. Совет Госдумы включил документ в повестку очередного заседания.