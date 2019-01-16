Белград не сообщил Кремлю о сорванном покушении на Путина

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Владимир Путин

Кремль узнал о якобы сорванном покушении на Владимира Путина из новостных сводок, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Чиновник добавил, что сербские силовые структуры постоянно поддерживают связь с коллегами из РФ и заверяют Москву о максимальной безопасности во время визита главы государства в Белград, пишет RNS.

«В этом плане я уверен, что вся деятельность нашей делегации будет обеспечена, никаких срывов не будет», — подытожил соратник президента.

Подозреваемым в покушении на Владимира Путина является сербский гражданин Армин Алибашич. Инцидент произошёл в городе Нови-Пазар. Правоохранители заметили оптическую винтовку в рюкзаке мужчины.

Ранее News.ru сообщал, что глава РФ, прибыв с визитом в республику, первым делом отправится к Мемориалу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам. Вместе с сербским лидером Александром Вучичем он возложит венки к монументам.