USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,291 $   Brent60.04 $ Bitcoin3,632.50 $
МОСКВА-7°C17:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Белград не сообщил Кремлю о сорванном покушении на Путина

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Кремль узнал о якобы сорванном покушении на Владимира Путина из новостных сводок, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Чиновник добавил, что сербские силовые структуры постоянно поддерживают связь с коллегами из РФ и заверяют Москву о максимальной безопасности во время визита главы государства в Белград, пишет RNS.

«В этом плане я уверен, что вся деятельность нашей делегации будет обеспечена, никаких срывов не будет», — подытожил соратник президента.

Подозреваемым в покушении на Владимира Путина является сербский гражданин Армин Алибашич. Инцидент произошёл в городе Нови-Пазар. Правоохранители заметили оптическую винтовку в рюкзаке мужчины.

Ранее News.ru сообщал, что глава РФ, прибыв с визитом в республику, первым делом отправится к Мемориалу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам. Вместе с сербским лидером Александром Вучичем он возложит венки к монументам.


#россия #путин #кремль #сербия #покушение
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
экономика 16:49, 16 января 2019
Путин поручил Минфину и ЦБ следить за инфляцией
в мире 16:34, 16 января 2019
Визит Путина в Сербию начнётся с возложения венков
происшествия 11:05, 16 января 2019
Боевик готовил покушение на Путина в Сербии
в мире 16:51, 14 января 2019
Мэр Гданьска умер после покушения с ножом
политика 13:49, 28 декабря 2018
Кремль с пониманием отнёсся к списку сотрудников BBC
Лента новостей
общество 17:47
Священник призвал россиян вразумить Думу силой молитвы
общество 17:46
Собянин приказал проверить каждую газовую плиту в Москве
экономика 17:42
В 2019 году на малый и средний бизнес придётся 23% экономики
спорт 17:42
Шарапову не признали на Australian Open
технологии 17:40
WSJ: Motorola воскресит RAZR в виде складного смартфона
Другие новости
общество 17:47
Священник призвал россиян вразумить Думу силой молитвы
общество 17:46
Собянин приказал проверить каждую газовую плиту в Москве
общество 17:26
Магазины Зауралья попались на просроченных продуктах
общество 17:19
Петербуржцу отменили штраф за поющего «Мурку» священника
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top