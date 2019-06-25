https://static.news.ru/photo/2c7e9b5c-9762-11e9-a890-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что в начале ВОВ погибали некрещённые солдаты Красной армии, потому что были безбожниками.

В первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, которые были рождены уже в безбожное время, были убиты, — отметил священнослужитель.

Он подчеркнул, что эта жертва была принесена за безбожие. По его мнению, «войну выиграли крещённые люди». Видео с выступлением митрополита было опубликовано в Telegram-канале «Белгород № 1».

Как писал News.ru, служба в армии не должна быть обязательной для каждого мужчины. Такое мнение высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Однако, по его словам, призыв является гражданским долгом.