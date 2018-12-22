Бекмамбетов: цифровое ТВ поможет производителям кино

https://news.ru/storage/news/602025891a0d3d2b52f2ef924f713da5/5c6e0a2d-b882-4f0c-b871-10e47e3bde1e_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Переход с аналогового телевизионного вещания на цифровое имеет большую важность для людей, делающих кино. Россияне смогут смотреть киноленты в самом лучшем качестве, считает Тимур Бекмамбетов.

Новые стандарты обеспечат на экранах картинку высокого разрешения, передаёт его слова РИА Новости. Режиссёр сказал это в записанном на видео обращении, которое воспроизвели в видяевском Доме офицеров на предпоказе фильма «Ёлки последние».

Он передал зрителям поздравление с наступающим Новом годом и пожелание получать новые впечатления.

Телевизионная башня «Ура» в Видяево стала последней частью проекта по созданию цифрового ТВ в России.

Как ранее писал News.ru, Тверская область стала первой в России, где отключили сигнал аналогового телевещания. Теперь в регионе возможен приём только так называемых мультиплексов цифрового телевидения — это два десятка федеральных телеканалов.