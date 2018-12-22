Бекмамбетов: цифровое ТВ поможет производителям кино

Переход с аналогового телевизионного вещания на цифровое имеет большую важность для людей, делающих кино. Россияне смогут смотреть киноленты в самом лучшем качестве, считает Тимур Бекмамбетов.
Новые стандарты обеспечат на экранах картинку высокого разрешения, передаёт его слова РИА Новости. Режиссёр сказал это в записанном на видео обращении, которое воспроизвели в видяевском Доме офицеров на предпоказе фильма «Ёлки последние».
Он передал зрителям поздравление с наступающим Новом годом и пожелание получать новые впечатления.
Телевизионная башня «Ура» в Видяево стала последней частью проекта по созданию цифрового ТВ в России.
Как ранее писал News.ru, Тверская область стала первой в России, где отключили сигнал аналогового телевещания. Теперь в регионе возможен приём только так называемых мультиплексов цифрового телевидения — это два десятка федеральных телеканалов.